Никита Барышев заявил, что «хамы» за его спиной просто клевещут на него.

Обращаюсь к своим людям. Запомните простую вещь про меня. Нет ни капли правды в том, что говорят ‘хамы’ за моей спиной. Они лишь сами являются теми что придумывают в своих страстных фантазиях обо мне… проще говоря, завидно что во мне есть то, чего в них никогда не будет. Есть одна истина! Ты есть то, что ты сам же и излучаешь🤙🏼.. и вам советую..)) Я всегда говорю: «Не знаешь лично, не суди публично». Мотайте на ус! Всем добра🤗💋