Никита Барышев активно пытается завоевать сердце Алеси Семеренко. Так, парень проводит время с девушкой на Яхте Любви, где признается ей в чувствах, осыпает ее комплиментами и всячески добивается ее расположения.



Несмотря на то, что Алеся пока не спешит строить отношения с новым поклонником – девушка только принимает ухаживания и говорит о симпатии к Барышеву как к другу, она все же приняла участие в записи романтического видео с ним.



Ребята опубликовали в сети ролик, на котором они хорошо проводят время на пляже. На видео пара обнимается, и Никита даже носит Алесю на руках, кружа ее в воздухе. Парень сопроводил выложенный ролик трогательным текстом, в котором назвал свою избранницу идеальной женщиной, поскольку ей удается совмещать в себе маленькую девочку и опытную стерву. Барышев признался, что Семеренко невозможно забыть или выбросить из головы.