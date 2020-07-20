Никита Барышев поделился своим мнением по поводу недавнего ухода с проекта Семеренко и Белой. Молодой человек рассказал, что крайне раздосадован и даже обижен этим поступком подруг. Никита вспоминает, как они всегда были втроем, везде вместе веселились, загорали на Острове. Барышев озвучил догадки, что девушки намеренно хотели разругаться с ним и поэтому придирались к нему по поводу и без.



Никита рассказал, что старается поддерживать отношения с Юлией, и на днях они общались по телефону. А вот Алеся заблокировала его везде, где только можно, и парень искренне не понимает такого поведения. Также Никита заявил, что подруги поступили весьма некрасиво по отношению к ведущим телепроекта, и он считает, что они были обязаны поставить всех в известность касательно своего решения. Также Барышев сказал, что не хочет остаться на обочине жизни, как Алеся и Юля.



В данный момент Никита живет на Острове и пытается обжиться в коллективе после жизни на Яхте, где он провел целый месяц. Молодой человек поделился, что теперь не спешит доверять людям после своей неудачно сложившейся дружбы с Белой и Семеренко. Из участников на Острове Никита выделил Купиных, которых он охарактеризовал как очень человечных ребят.