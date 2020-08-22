Никита Барышев вновь размышляет о превратностях судьбы.

Я мыслями уже в Москве💺..но всё никак😂🤦🏽‍♂)) Давайте может пообщаемся на тему которая меня всё никак не оставляет в покое?💭../ В начале общения мы часто не придаём значения каким-то серьезным вещам, нам кажется что это пустяки, ведь когда мы влюблены на нас всегда розовые очки. А потом в дальнейшем когда отношения заходят далеко, мы начинаем удивляться почему человек ведёт себя таким образом. На самом деле человек всегда был таким. И всегда себя так вёл. Просто изначально мы этого не замечали или закрывали на это глаза. Как это так, парень постоянно бухает и тусит, почему он себя так ведёт? Да все просто. Он и раньше себя так вёл. Просто в начале общения для нас это было не важно. С самого начала нужно смотреть внимательно на все мелочи, не надо думать что в отношениях человек изменится.

Когда мы находим себе партнёра который нас почти во всём устраивает, нам хочется его полностью подстроить под себя. Но такого не бывает, в сознательном возрасте люди не меняются. И тут остается только два варианта – либо принимать партнёра со всеми его недостатками и мириться с этим. Либо разрывать отношения. Другого пути нет. Пытаться кого-то изменить с помощью манипуляций, скандалов, просьб, это ни к чему не приведёт. Человек может подстроиться под вас на какое то время, но потом снова станет таким какой есть.

Если вы изначально видите что парень бабник, тусовщик, лгун, распиздяй, то не нужно думать что в отношениях он будет другим. Только мы сами несём ответственность за выбор партнёра. Он не виноват, он такой какой он есть и делает то, что соразмерно его уму, воспитанию и приличиям. Человек всегда через какое-то время показывает свою настоящую сущность, этого невозможно не увидеть, человек не может постоянно притворяться таким, каким не является. Поэтому не стоит кого-то винить в неудавшихся отношениях, вы сами изначально не разглядели негативные качества вашего партнёра, а лишь налепили на него ваши ожидания. И самое главное — не слушайте что вам говорят, смотрите только на поступки… Родные мои, согласны?