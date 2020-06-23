В последнее время на Острове Любви стала формироваться новая пара – Никита Барышев решил приударить за Алесей Семеренко. Девушка охотно принимает ухаживания нового ухажера, ходит с ним на свидания и признается в симпатии, но объявлять себя парой не спешит.



Сейчас Алеся в компании своего поклонника отлично проводит время на Яхте Любви. Вот только Никите времяпрепровождение с девушкой на яхте не особо нравится – парень назвал ее высокомерной и заявил, что уже стал сомневаться в своем выборе.



Так, по словам Барышева, Семеренко задирает нос, считает свое мнение единоверным и общается с ним свысока, не отвечая ему взаимностью. Из-за этого парень уже подумывает перестать пытаться завоевать свою возлюбленную, так как устал от этого сценария во взаимоотношениях с Анастасией Стецевят. Поэтому сейчас Никита увлекся спортом и худеет ради того, чтобы получить тело своей мечты.