Никита Барышев наконец-то освободился от прошлой симпатии и готов к новым отношениям.

Часто задаваемый вопрос мне в Директ: «Почему ты холостяк? Ведь ты же такой красавчик!».

Отвечаю…) За 7 месяцев препровождения на острове любви и в целом на проекте я проявлял внимание и лишь любил одну девушку. Но это не увенчалось ни чем хорошим, а лишь не разделённой любовью. Для меня это безумно трепетный момент жизни который останется в сердце. Вы это знаете.. но время лечит) Сейчас за небольшой промежуток времени я осознал что так жить дальше нельзя. Поэтому я могу заявить официально что моё сердце свободно и очень хочет влюбиться с головокружительным полётом и яркими эмоциями именно с тобой …))) Ты готова к этому?😏 Я жду тебя😁 Приплывай скорее..!💋