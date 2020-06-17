Никита Барышев ощущает себя в своей тарелке рядом с той самой девушкой.

Есть некие переживания… Ведь здесь всё спонтанно, очень живо и быстро. Я ощущаю себя в своей тарелке на все 100% и никак не ухожу в себя от нашей смены локации. Вы сами знаете что происходило ранее и лишний раз вспоминать об этом не хочется. Но))) Здесь… есть она… та самая… которая лечит мне душу. И мне становится спокойнее. Я очень безумно счастлив)) Меня конечно увы часто… заносит на обочину))и я веду себя как маленький ребёнок🤪🦦 Аж до дикооо ора)) Ей это не нравится..) Но..я всё мотаю на ус и стараюсь исправляться. Осознаю!😌 Мне даже нравятся.. эти ощущения..))) Также я начал заниматься своим любимым делом. Учу английский📚и много очень читаю.. а то Забросил)) И статьи, и смотрю много в YouTube бесед со звёздными (и не только) людьми и читаю новости! Меня аж прямо прорвало)) Мне Именно информации не хватает, НОВОЙ))))🧐 Стыдно сказать когда последний раз брал книгу в руки. Дамы мои, иногда вообще не понимают куда я пропадаю и где я)) а ..эта и есть та самая причина почему иногда нахожусь так долго в своей каюте🤷🏽‍♂🌊 Вот и всё!😅 и также это касается соц.сетей(( Я по Вам соскучился! Извиняюсь перед Вами, что пропадаю так надолго… Пообещайте мне, больше мечтать) Я Вас очень ценю!!! Не скучайте😘