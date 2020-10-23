Экс-участник Никита Барышев поведал о своих ужасных привычках.

Мои ужасные привычки:

1. Могу не отвечать на сообщения неделями и месяцами. А иногда и вообще забываю ответить.. 🤷🏽‍♂

2. Я ленив 😬 Если есть возможность сесть, я сяду; если есть возможность лечь, я лягу 😂

3. Матерюсь 😄 Начал с островов тк научили меня там)) Но с близкими людьми -никогда! И часто говорю ОБЖАЮ 😈 Кого то это бесит, кому то нравится!

4. Всегда доедаю до конца 🍔🍟 но вот конечно домашняя еда бабушки с мамулей это отдельная песня. Вкусно, много и сытно 😂 любовь навсегда!

5. Прямолинейность. Мне часто не хватает гибкости, особенно в общении с людьми. Пора привыкнуть уже, что всем нужна только лесть и никто не хочет слышать правду 🤦🏽‍♂

6. Мое чувство юмора 😆 Не всем дано его понять, поэтому с «серьёзными человеками» стараюсь не шутить 🤭

7. Не могу себе отказать в новинках это могут быть: вещи, новые гаджеты, интересные люди от которых я кайфую и воодушевляюсь))) Люблю постарше 35+ 👅

8. Не могу находится постоянно с кем то, мне нужно мое личное пространство, где я могу побыть один. Так как я интроверт, я всегда заряжаюсь энергией в одиночестве. Много мыслей которые конспектирую.

9. Терпеть не могу закомплексованных людей! Если хочется действуй! Жизнь одна. Плевать кто что подумает! Как например моё фото в посте)) Люблю много радости, улыбок чтобы всегда быть на одной волне. Конечно в любимом человеком сейчас редко можно это встретить. Задаюсь: почему сейчас так?

Теперь ваша очередь!😉 Может какой то пункт у нас совпал? Делитесь))