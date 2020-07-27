Совсем недавно Никита Барышев вернулся на Остров любви с Яхты и столкнулся с волной неприязни к своей персоне со стороны коллектива. Стецевят подшучивает над парнем, а Ирина Пингвинова не даёт Никите и слова сказать на Лобном.



Барышев рассказал, что устал от подобной неприязни и не понимает, чем заслужил такое к себе отношение. Несмотря на то, что парень приехал в позитивном настроении с яхты, выразив намерение начать всё с чистого листа, у него ничего не получилось. Пингвинова сразу начала на шоу повышать на него голос, но это парень списывает на буйство гормонов беременной девушки. А к обычному хамскому поведению Стецевят Никита давно привык.



Возможно, остальные участники видят, что Никита не может дать жёсткий отпор на их нападки, поэтому за счёт конфликтов с ним можно выделиться на проекте. Никита рассказал, что очень благодарен Алексею Купину – единственному человеку, который относится к нему по-доброму и с пониманием. Только он поддерживал и продолжает поддерживать Барышева, в отличие от всех остальных участников.