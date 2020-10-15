Никита Барышев попрощался со своими подписчиками, наблюдавшими за его жизнью на Острове Любви.

Мои хорошие настало время прощаться😔

Даже скорее сказать: досвидания родной остров любви🏝 Про него можно слагать легенды! Эх)).. Столько у меня с ним связано, что буду вспоминать с упоением и только улыбкой на лице на всю оставшуюся жизнь. Да! Я не скрою, бывало и сбежать хотелось. Ну прям очень! Но куда? А главное- зачем? Я всегда благодарю Бога что он даёт любые шансы в жизни за которые надо хвататься! А особенно когда ты можешь видеть мир. Понятное дело: были ссоры, и дружба, и любовь, запоминающиеся на всю жизнь. Этим я восхищаюсь и я это очень очень люблю. 16 августа стукнуло пол года прибывания моего на нём и вообще в целом на проекте. Столько ребят ушло, столько эмоций было прожито и скажу одно: это ещё только начало, касающейся моей жизни в дальнейшем и не только. Будьте готовы. Сейчас я остался один, без самых близких мне друзей. Я обещал и главное самому себе быть СИЛЬНЫМ. И пробиваться дальше! К своим мечтам! К любви! Ух… пишу этот текст и накатываются слёзы, бросает в мурашки. И мне это скажу это нравится))) Благодарю вас мои родные за поддержку, за добрые слова и вообще за вашу любовь ко мне. Это дорого стоит.. Огромное Вам спасибо!!! Скоро всё узнаете…