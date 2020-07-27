Никита Барышев поделился с подписчиками и телезрителями своими планами. Парень хочет попробовать свои силы в музыкальной сфере. Возможно, что его вдохновил успешный опыт дуэта Евгения Ромашова и Виктории Ди, которые совсем недавно стали петь вместе. Никита рассказал, что в ближайшем будущем поедет на студию записывать свою собственную песню.



В настоящее время у Барышева уже есть тексты для двух песен. По стилю треки будут похожи на репертуар Макса Барских и Светланы Лободы. Никита хочет пойти по стопам таких же участников проекта, как и он сам. К примеру, Ольга Бузова смогла построить блестящую карьеру певицы. Также Барышева вдохновляет опыт Олега Майами, в которого раньше тоже никто не верил, а сейчас он стал известным сольным исполнителем.



Помимо музыкальной карьеры, Никите интересно было бы стать ведущим телестройки. К тому же совсем недавно организаторы Дома-2 объявили кастинг на роль прораба. По мнению Никиты, он смог бы давать ребятам дельные советы, поддерживать их и быть для них примером.