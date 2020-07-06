Никита Барышев задумался о возвращении на Остров Любви к ненавистному для него коллективу.

..этот кусочек я очень хотел оставить для себя в архиве телефона.. Но увы, сегодня произошла точка невозврата. Говорить что я предатель, врун, и уж тем более прыгать вокруг как ‘клоун’ я не буду… «Это не так, то не так». Женский мозг, все дела.. Я всё прекрасно понимаю и уточню, с первого раза. То какой я, как мне лучше и т.д. Дословно мне сказали пару часов назад: «Как я могла с тобой дружить?». Действительно))) Я просто обомлел когда услышал эти слова от alesiasemerenko 🥵 Я всегда твердил: «Леся, тебе будет сложно в дальнейшей жизни, если ты будешь слышать только себя. Не надо так!» и тем более когда с её же слов, МЫ родные с @iulia.belaya. Однако не так.

Девчонки совершенно не в какую не воспринимают никаких слов, не дают сказать, и уж моего мнения по сложившийся дурацкой ситуации не хотят слышать. Лучше мы повыясняем отношения💩 Класс))) Вместо того чтобы радоваться каждому дню на Яхте, и проводить классно время.. ведь пару дней назад мы всё решили🙃..я всё принял! Согласился☝🏼 Но снова?) Разве же это не глупо?) У женщин моих проявляется нотка (унижения) моего «Я» ЭГО/aka мужских качеств. И они даже этого не понимают и не ощущают.

Для чего спрашивается?! От этого лучше не становиться. Я из-за уважительного отношения к дамам пропускал мимо всё и думал: «Ай, шутят, хи-хи ха-ха все дела» но как бы не так. Я почувствовал внутри дискомфорт. И да, да, да виноват в этом Я! И сейчас девочки даже мимо проходя, смотрят в пол, и не здороваются. НЕ ДЕТСКИЙ ЛИ САД??!!)))😂😂😂 Скажите мне дорогие подписчики..

Я действительно люблю каждый миг, каждый вздох ярких впечатлений которые мы получали все вместе. Хочу запомнить нас такими как на этом видео… Я люблю эти дни, и они навсегда останутся в моём сердце… Голова кругом. Без лишних слов. Я был очень счастлив))))) Спасибо дорогие, девочки!❤️ Я правда задумался о возвращении на Остров Любви🛺😼 Не верится как то)) Будто сон..👽 Как же быть?!!! Дайте свой совет…

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