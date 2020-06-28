Никита Барышев не понимает, почему его дамы не хотят обсуждать их конфликты.

А может со мной что то не так? Когда меня не слышат, не принимают, встают и уходят от решения проблемы… Я этому очень удивляюсь. Где же тот дисбаланс который вразумит людей принимать не только их точку зрения,и вроде как близких.. как они сами говорят) Моё вступление и рассуждение идёт о моих дамах на яхте. Мне очень неприятно и сковывает что иногда, а хотя нет… ЗАЧАСТУЮ)))) при любом недопонимании проходят на утро мимо, без «доброе утро! Может решим суть конфликта и разрулим ситуацию?»,берут позицию не говорить и уткнуться в телефон… проводить с друг другом время и делать вид, что меня нет. Для меня это дико))) Я всегда подойду, даже если прав я или не прав, и всегда заговорю потому что мне хочется. У меня есть огромное желание. Но нет) Лучше молчать… я много чего замечаю в общении с моими Дамами.

Но сейчас я понимаю что такое «женский мозг» и что его очень трудно, иногда, понимать😅😅 Мне сейчас пусто и совершенного ничего не хочется. Может это несомненно от неменяющийся картинки вокруг, может от настроение (хоть я всегда себя подбадриваю и говорю что всё будет хорошо и всегда с улыбкой по жизни иду), может от того что всё никак нет человека который полюбит и полюблю я. Так сильно! Что не отпущу и буду наслаждаться им каждый день. Мне бы этого очень хотелось… С Алесей мы останемся друзьями. Не буду рушить то что привело к распаду в предыдущем человеком к унижению и оскорблению. Не обоснованно… Я признаю. Но и обратного пути нет. Тк нет этому прощения. Хочется больше отдачи от людей в любых проявлениях. Не быть буками, и уж тем более обижаться на дурацкие шутки и слышать только самих себя. Мои мысли… накипело. Те кто прочтёт надеюсь услышат, по человечески. Добра Вам! Не болейте! Всем мира дорогие мои) Классное фото?) Первые дни мои на Сейшиках🌴❤ откопал)))