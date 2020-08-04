Правительство Никарагуа подтвердило в понедельник, что ведет переговоры с Россией о возможном производстве вакцины против коронавируса на заводе Mechnikov в центральноамериканской стране.

«Другие достижения — это встречи, которые наш посол проводит там в Российской Федерации… Альба Аcучена Торрес участвует в виртуальных встречах, чтобы получить доступ не только к самой вакцине, но и к производству этой вакцины здесь, в Никарагуа», — заявил вице-президент страны Росарио Мурильо.

Вакцина может производиться в Латиноамериканском институте биотехнологий Mechnikov, который является дочерним предприятием Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток.

Согласно Роспотребнадзору, в России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях. Одна вакцина прошла клинические испытания на добровольцах, а научный центр вирусологии «Вектор» на своем производственном участке разрабатывает вакцину на шести разных технологических платформах.

Центр «Вектор» получил 24 июля разрешение на проведение клинических испытаний вакцины.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной центром Гамалеи, уже завершились, сейчас готовится пакет документов для ее регистрации.