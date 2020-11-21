Пандемия выбила всех из колеи и заставила больше задумываться о будущем. Многие жители России всерьёз обеспокоены тем, что же их ждёт в 2021 году. Как рассказали опрошенные эксперты, прогнозы не такие уж и пессимистичные. О том, как правильно спланировать наступающий год, каких советов придерживаться, чтобы не потерять деньги и работу, и что может помешать распространению COVID-19, — в материале NEWS.ru.

«Мощная пятёрка»

В 2020 году все россияне должны создать себе фундамент на будущий год, который станет неким «периодом-ступенькой». В 2021-й стоит «взять всё самое лучшее» и действовать. Таким выводом с NEWS.ru поделился нумеролог Вячеслав Класин. По расчёту специалиста, грядущий год в сумме даёт цифру пять. А она, в свою очередь, отвечает за «самые мощные силы на Земле» — это эмоции, любовь, доброта, вдохновение и красота.

Вячеслав Класин, нумеролог:

В начале года я советую прописать свои ценности, именно они будут фундаментом в течение всего года. Здоровье будет зависеть от того, насколько вы будете себя ценить, любить, уважать и делать что-то для себя. Потому что 2021-й — это «год-ступенька», и если мы будем жить целями других, то он станет часто нас возвращать и «обнулять». В грядущем году нужно сменить вид деятельности, если этого давно просит ваше сердце. Но не стоит сильно торопить события. Такие решения необходимо принимать не в один миг, а обдуманно. Не придавайте излишнего значения деньгам. Погоня за ними не принесёт вам успеха. Нужно чётко определиться, какая сумма и для чего вам нужна.

По словам нумеролога, в 2021 году также стоит быть решительнее в любых отношениях — не бояться создавать новые и заканчивать старые, а также найти в себе силы даже наладить общение с кем-то из знакомых. Вячеслав Класин резюмировал, что на каждую ситуацию в грядущем году нужно обязательно смотреть с двух сторон — разума и эмоций. Тогда удастся принять правильное решение и достичь поставленных целей.

Прогноз по месяцам

Эксперт также дал россиянам ёмкий совет на каждый месяц 2021 года. По мнению нумеролога, в январе стоит «больше думать с пользой», генерировать идеи и строить долгосрочные планы. Февраль, наоборот, провести в движении и начать активно воплощать в жизнь всё задуманное.

Март станет «денежным месяцем». Поэтому именно в этот период эксперт советует заключать долгосрочные сделки, начинать новые проекты и записывать свежие идеи. В апреле необходимо внести что-то новое в свою жизнь. Например, создать личный бренд или начать жить «по новым правилам» (избавиться от вредных привычек, сесть на диету). Май, по мнению Класина, станет для россиян месяцем вдохновения, эмоций и любви.

Уже в июне жители нашей страны смогут увидеть первые результаты своих «мартовских стараний». Также им стоит подвести промежуточные итоги первого полугодия. Июль — это месяц для самопознания и релаксации. Август же отлично подойдёт для урегулирования старых проблем и заключения новых сделок.

В сентябре, по словам нумеролога, россияне смогут увидеть максимальное количество результатов от проделанных ими стараний. В октябре 2021 года важно будет чаще рассказывать о своих идеях, потому что уже в ноябре появятся все шансы на их реализацию. Кульминацией всех стараний россиян в грядущем году станет декабрь. Именно в этот период, считает Класин, жители нашей страны получат «двойной результат» за усилия, приложенные в 2021 году.

Деньги под учёт

В условиях пандемии россиян особенно беспокоит ситуация с экономикой. Как рассказал NEWS.ru доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов, сказать сейчас наверняка, чего нам всем ожидать в 2021 году, нельзя. Тем не менее никакой катастрофы, как и весомых прорывов, эксперт не прогнозирует.

Сергей Смирнов, доктор экономических наук НИУ ВШЭ:

Если и будет экономический рост в России, то крайне умеренный. Никаких прорывов ожидать не стоит. Думаю, что правительство и президент это прекрасно понимают. Всё-таки если ситуация будет усложняться, то, я думаю, Фонд национального благосостояния России будет «распечатан» в той мере, в которой он сможет повлиять на смягчение социального недовольства. Поэтому если говорить об экономике, дай бог, чтобы было не хуже, чем в этом году.

Специалист также посоветовал всем россиянам рационализировать семейный бюджет. По мнению Сергея Смирнова, жителям нашей страны стоит как можно больше «обрастать полезными знаниями и умениями».

Топовые профессии

С советом доктора экономических наук согласился и HR-специалист Гарри Мурадян. Эксперт уточнил, что россиянам в 2021 году стоит делать упор на онлайн-образование, «держать руку на пульсе» и следить за тем, как трансформируется рынок труда и какие новшества там появляются.

Гарри Мурадян, HR-специалист:

В 2021 году стоит ожидать взрывного роста онлайн-профессий. Особенно востребованы будут таргетологи. По сути, это такие новые менеджеры по продажам XXI века. После них идут дизайнеры, потому что любая реклама требует съёмки и креатива. Ещё одна востребованная профессия, на мой взгляд, — сторис-мейкер. Также работодатели будут очень нуждаться в экспертах по закупке рекламы и инфопродюсерах. Вторые — это те люди, которые помогают любому блогеру монетизировать свою аудиторию и знания через запуски каких-то продуктов, марафонов, образовательных курсов. А вот услуги туроператоров в ближайшее время будут востребованы минимально.

Восстановление и выбор

Большинство бед в этом году России, как и всему миру, принёс коронавирус. Омрачать всю картину происходящего он будет как минимум до середины 2021 года. Об этом NEWS.ru заявил политолог Алексей Мартынов.

Алексей Мартынов, политолог, международный эксперт:

Если сильно повезёт и после американских комических выборов всё-таки назначат президента и вдруг наступит просветление в умах всех мировых лидеров, то все возьмутся за выправление ситуации с пандемией. А также приложат усилия, чтобы восстановить мировую экономику, и здесь очень много разных «но». И очень много скепсиса, что удастся идти именно так, в едином порыве. Так что полгода будут такие достаточно напряжённые, а потом всё станет потихоньку восстанавливаться. Вторая достаточно важная история для нас — это парламентские выборы в сентябре. На мой взгляд, они будут очень интересными, яркими и шумными. Мой универсальный совет россиянам — обязательно участвовать в выборах так, как подсказывают совесть и личные политические взгляды.

Свержение «короны»

Как заключили в беседе с NEWS.ru опрошенные врачи, «принципиально решит» ситуацию с коронавирусом в 2021 году только массовая вакцинация. С её помощью россияне смогут получить устойчивый иммунитет к COVID-19 и в том числе избежать повторного заражения. По мнению специалистов, разрабатываемое «спасение от пандемии» — это новый тип вакцины, ничего подобного ранее не было. Пока россиянам необходимо дождаться окончания всех клинических испытаний. Ещё медики отметили, что сейчас мы вступаем в эпоху «новой гигиены человека», что также положительно скажется на здоровье людей.