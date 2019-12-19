В семье Лидии Федосеевой-Шукшиной часто происходят скандалы. Обычно это касалось личной жизни ее внука Макара. Но год назад актриса вышла замуж за Бари Алибасова, поэтому теперь и поступки продюсера отражаются на звездной семьей. После истории с «Кротом» здоровье 81-летней артистки ослабло на нервной почве. Она несколько раз за последние полгода оказывалась в больнице. 19 декабря Алибасов сообщил, что ее снова госпитализировали.

Шоумен сразу отметил, что беспокоиться не о чем. Она пояснил, что супруга просто проходит плановое обследование. На фото из больницы Федосеева-Шукшина выглядит бодрой. Она улыбается, прильнув к мужу. Специально для портала Teleprogramma.pro подробности случившегося раскрыл пиар-директор Бари Каримовича Вадим Горжанкин. Он подтвердил, что артистка просто обследуется.

«Это плановая госпитализация, профилактическая. И должны ее выписать 25 числа. Ей просто капают капельницы, разжижают кровь, такие поддерживающие профилактические мероприятия. У нее не было ничего серьезного со здоровьем: никаких инфарктов и подобного. Бари Каримович там уже был. В общем, все нормально. Ничего страшного не произошло», — пояснил Горжанкин.

Поклонники надеются, что планы не будет нарушены и Лидия Николаевна встретит Новый год дома в кругу близких. Сама она редко выходит на связь с журналистами. Ранее Алибасов признавался, что обычно подобные обследования она проходит около трех раз в год.

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