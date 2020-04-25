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Спортивный комментатор Василий Уткин заявил, что ему угрожает телеведущий Владимир Соловьев. Уткин начал соцопрос среди подписчиков, поинтересовавшись, следует ли ему остановить препирательства с оппонентом.

«Дошло до угроз. Никакие угрозы не шуточны, все это прекрасно понимают. Мне важно, понимают ли меня люди», — написал Уткин в твиттере.

Он обратился к своим читателям с вопросом: можно ли ему остановиться или «все-таки надо продолжить с мерзкой карлицей?»

К полудню 25 апреля около 57% подписчиков высказались за продолжение перепалки.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Уткин заявил об опасных последствиях драки с Соловьевым: «если этого человека тронуть хотя бы пальцем, то гарантированно потеряешь всё и сядешь».

Заочная полемика без правил началась между Соловьевым и Уткиным после того, как последний заявил, что ему не нужно государство, которое не помогает во время карантина. Интернет-перебранка уже дошла до обещаний «свернуть шею» и «врезать по кумполу».

Видео дня. Эксклюзивный ответ Соловьёва на конфликт с Уткиным