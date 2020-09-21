Руководство нижегородского клуба «Торпедо» уведомило Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) о том, что тесты на коронавирус четырех представителей команды дали положительный результат. Отменен матч регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо», где ранее было выявлено пятеро зараженных.

«У нескольких игроков и сотрудников клуба наблюдаются симптомы ОРВИ. Результаты тестирования на коронавирус подтвердили четырех человек. Игроков и сотрудников клуба с симптомами ОРВИ и отрицательными тестами ПЦР поместили в изоляцию. В ближайшие дни будет проведено дополнительное тестирование методом ПЦР, а также серологическое исследование на наличие иммуноглобулинов», — говорится в сообщении лиги.

Отмечается, что у «Торпедо» будет недостаточно времени для подачи всех необходимых документов для пересечения границы игроками молодежной команды, поэтому было принято решение о переносе матча с рижским «Динамо», который должен был состояться 22 сентября.

Решением Континентальной Хоккейной Лиги матч между командами «Динамо» Рига — «Торпедо» перенесён с 22 сентября на более поздний срок. pic.twitter.com/N2WjpsOwsw — ХК Торпедо (@torpedonn) September 20, 2020

В субботу было объявлено, что тесты на коронавирус как минимум пяти игроков рижского «Динамо» дали положительный результат. Ранее из-за первично положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у двадцати членов команды и тренерского штаба казахстанского «Барыса» команда ушла на карантин. Из-за этого были перенесены шесть матчей клуба.

Также из-за карантина перенесены пять игр финского «Йокерита». Кроме того, случаи заражения были выявлены в ярославском «Локомотиве», из-за этого были перенесены матчи команды против «Сочи» и «Куньлунь Ред Стар».