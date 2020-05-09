

Бензином и дизельным топливом нижегородские машины скорой помощи и автомобили регионального центра медицины катастроф будут заправляться бесплатно. Об этом сообщил первый заместитель главы нижегородского региона Евгений Люлин.

– Думаю, не надо объяснять, насколько важна оперативная и бесперебойная работа скорой помощи во время эпидемии. Сейчас нагрузка на бригады скорой в Нижнем Новгороде, где больше всего заболевших коронавирусной инфекцией, и Нижегородского центра медицины катастроф выросла в разы.

Именно поэтому мы обратились к компании «Лукойл», попросили предоставить медикам бесплатное топливо. Это позволит исключить сбои в работе скорой, даже если врачи столкнутся с пиком вызовов,

– заявил заместитель губернатора.

Безвозмездно заправляться получили возможность 94 автотранспортных средства, которые состоят на балансе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Станция скорой медицинской помощи г. Н. Новгорода» и государственного казенного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф».

В свою очередь, 9 мая 2020 водители и медицинский персонал нижегородских автомобилей скорой помощи присоединились к акции «Бессмертный полк»: на лобовых стеклах служебных автомобилей были размещены портреты нижегородцев-участников Великой Отечественной войны.

Акция-шествие «Бессмертный полк» за несколько последних лет превратилась в неотъемлемую традицию празднования Дня Победы.

Сотрудники Нижегородского территориального центра медицины катастроф в этом году решили поддержать традицию в новом формате. Размещение на лобовых стеклах спецавтомобилей портретов героических предков, которые в годы войны защищали нашу Родину, медики согласовали с ГИБДД по Нижегородской области.

– Наш долг – сохранить память о Великой Отечественной и о каждом человеке, который отдал свою жизнь за Победу. Мы отдаем день глубочайшего уважения нашим ветеранам. Светлая память о погибших воинах-защитниках и о мирных гражданах, ковавших Победу в тылу, должна передаваться из поколения в поколение,

– отметил Михаил Созонов, и.о. главного врача Нижегородского центра медицины катастроф.

Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что на время пандемии коронавирусной инфекции нижегородских медиков разместили в гостиницах.