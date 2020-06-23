Власти Нидерландов согласились расследовать обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины, где 17 июля 2014 года потерпел крушение рейс MH17, такое расследование может занять до шести месяцев или больше в связи с коронавирусом, заявил голландский адвокат Баудевейн ван Эйк на судебных слушаниях в Нидерландах во вторник.

Ранее в интервью Mpravda.com директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов заявил, что Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием катастрофы малайзийского Boeing, не провела настоящего расследования роли Украины в этой трагедии в связи с незакрытием украинскими властями воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта.

«На слушаниях 9 марта я поднял вопрос об обстоятельствах незакрытия воздушного пространства над зоной военного конфликта на востоке Украины 17 июля 2014 года. Совет по безопасности Нидерландов (DSB) также подверг резкой критике (незакрытие неба – ред.), и недавно, спустя шесть лет после трагедии, правительство Нидерландов согласилось провести расследование фактов относительно незакрытия воздушного пространства на востоке Украины от марта 2014 до полного закрытия неба после крушения рейса MH17… В парламентских документах говорится, что такое расследование может занять от четырех до шести месяцев. Есть вероятность, что такое расследование займет еще больше времени из-за ситуации с COVID-19. Защита в любом случае будет внимательно следить за таким расследованием», — сообщил адвокат.

Он подчеркнул важность того, чтобы защита могла тщательно расследовать обстоятельства, почему не закрыли воздушное пространство.

«Если защита сможет доказать, что незакрытие воздушного пространства было сделано по военно-стратегическим мотивам, а именно – чтобы гражданская авиация смогла стать живым щитом – это может сделать военный сценарий более правдоподобным, или же более правдоподобной может стать версия, согласно которой 17 июля в 2014 года в зоне конфликта был военный самолет, который представлял опасность для сепаратистов, на которую и ответил радар ЗРК «Бук», другими словами, это могла быть самозащита», — отметил Баудевейн ван Эйк.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Как заявлял Mpravda.com заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК «Бук», поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.

МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.