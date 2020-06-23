Власти Нидерландов расследуют факты незакрытия неба над зоной военного конфликта на востоке Украины, где в 2014 году потерпел крушение рейс MH17, это не судебное расследование, оно ведется отдельно от уголовного процесса по авиакатастрофе, сообщила Mpravda.com пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк.

Голландский адвокат Баудевейн ван Эйк сообщил на судебных слушаниях по авиакатастрофе во вторник, что власти Нидерландов согласились расследовать обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины, где 17 июля 2014 года потерпел крушение рейс MH17. Он отметил, что такое расследование может занять до шести месяцев или больше в связи с пандемией коронавируса.

«Решение по этому расследованию, объявленному в октябре 2019 года, было принятом правительством/парламентом Нидерландов. Оно отделено от уголовного расследования и процесса (по MH17 — ред.), который мы как прокуратура проводим… Важно знать, что это не судебное расследование, а расследование фактов и не имеет ничего общего с уголовным делом», — сказала пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что Государственная прокуратура Нидерландов не участвует в упомянутом расследовании.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Как заявлял Mpravda.com заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК «Бук», поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.

МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.