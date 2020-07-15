Иск Нидерландов к России в связи с крушением Boeing на Украине в июле 2014 года зарегистрирован в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

В суде отметили, что правительство Нидерландов подало заявление в ЕСПЧ против России. «Межгосударственное заявление было зарегистрировано под номером 28525/20», — сообщил представитель суда.

Ранее стало известно, что власти Нидерландов подадут против РФ иск в ЕСПЧ. Дело будет передано в Страсбургский суд, чтобы добиться «истины, справедливости и подотчетности» для всех 298 жертв.

Если суд встанет на сторону заявителя, Россия должна будет выплатить компенсации родственникам погибших.

В самих Нидерландах сейчас идет суд по делу о гибели самолета.