в МИД Нидерландов.

Малазийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Россия неоднократно называла голословными утверждения о присутствии российских военных в зоне конфликта, а прокуратура РФ сообщала голландской стороне о своих выводах о пуске украинской ракеты с территории, контролируемой Киевом.

Суд по делу о крушении рейса MH17 в Нидерландах начался 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Интересы Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые откроются 31 августа.

Фонд безопасности полетов (Flight Safety Foundation) является независимой некоммерческой международной организацией, занимающейся исследованиями, образованием, пропагандой и коммуникациями в области безопасности полетов. Фонд базируется в американском штате Вирджиния.

Ранее радио Sputnik сообщило, что МИД РФ высказался об иске Нидерландов.

Что будет с валютой? Как заработать много денег? Все об экономике понятным языком – в нашем Телеграм-канале. А в Яндекс.Дзен – самые интересные истории со всего света.