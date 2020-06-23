Нидерланды на параде Победы в Москве 24 июня представит временный поверенный в делах королевства в России Доминик Кулинг, сообщили Mpravda.com в посольстве страны в Москве.

«Нидерланды будут представлены (на параде Победы в Москве — ред.) госпожой Доминик Кулинг, которая является временным поверенным в делах посольства Нидерландов (в РФ)», — сказали в дипмиссии.

Президент России Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.