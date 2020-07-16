Казанский «Рубин» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче предпоследнего, 29-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Ак Барс Арене» и завершилась со счетом 0:0, что лишило визитеров всех шансов пробиться в Лигу чемпионов.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на 87-й минуте получил желтую карточку.

За тур до конца чемпионата отставание ростовского клуба от идущего третьим «Краснодара» составило четыре очка, это поставило крест на их надеждах побороться в следующем сезоне в квалификации главного еврокубка.

Нулевая ничья стала третьей для «Ростова» в последних четырех матчах. «Рубин» продлил свою беспроигрышную серию до пяти игр — две победы и три ничьи. Команда Леонида Слуцкого с 35 баллами занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Фоторепортаж: моменты со встречи в Казани 🏟⁣⁣⠀

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📸 @fcrk

⁣⁣⠀#РубинРостов pic.twitter.com/UIlPkjcVur — Football Club Rostov (@rostovfc) July 16, 2020

В другом матче дня «Уфа» дома уступила московскому «Динамо» со счетом 0:1, прервав свою беспроигрышную серию из восьми игр. Единственный гол на 79-й минуте с пенальти провел Жоаозиньо.

«Динамо», набрав 38 очков в 28 матчах, поднялось на шестое место, дающее право выступить в квалификации Лиги Европы сезона-2020/21. «Уфа» (37 очков) идет восьмой.