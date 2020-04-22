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Внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что Россия пока не достигла пика заболеваемости коронавирусом и не вышла на плато. Об этом сообщает РИА Новости.

Брико отметил, что в последние несколько дней прирост новых зараженных в стране составляет восемь-десять процентов, тогда как ранее было 15-17 процентов.

«Но говорить о том, что мы достигли пика и тем более плато, преждевременно, нужно отслеживать ситуацию», — подчеркнул эпидемиолог.

По его мнению, понадобится как минимум неделя наблюдений, чтобы сделать вывод о выходе на пик.

Как сообщал «Рамблер», 22 апреля помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил, что Россия пока еще не достигла пика заболеваемости коронавирусом.

За последние сутки число зараженных в России выросло на 5236 человек, до 57 999. Накануне прирост больных составлял 5642 человек. За день до этого — 4268, еще днем ранее — 6060 человек.

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