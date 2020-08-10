Белорусский народ надо поблагодарить за его волю и благоразумие на президентских выборах, поскольку любая дестабилизация в этой стране кинется и в Россию, заявил Mpravda.com лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Прежде всего хочу поздравить братский белорусский народ и Лукашенко с успешным проведением выборов. Надо иметь в виду, что эти выборы проходили в условиях, когда бушует мировой экономический кризис, ещё не улеглась пандемия коронавируса… К сожалению, некоторые недальновидные люди потакали своре организаторов провокаций и дестабилизации. Любая дестабилизация Белоруссии непременно кинется в Россию, поэтому надо поблагодарить белорусский народ за то, что он проявил волю и благоразумие», — сказал политик Mpravda.com.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также раскритиковал белорусскую оппозицию: у них нет ни опыта, ни знаний, ничего не предлагают, кроме попыток организовать провокации.

«Что касается оппозиции, я послушал их программы: ничего за душой нет, ни опыта, ни знаний, ничего не предлагают, кроме вредного отрицания и попытки организовать провокации», — сказал политик Mpravda.com.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал решение белорусский властей выдворить журналистов телеканала «Дождь» за работу на выборах без аккредитации, хотя эти действия Минска раскритиковал Союз журналистов России, напомнивший о недопустимости репрессий против репортеров.

Ранее главред «Дождя» Тихон Дзядко рассказал о задержании в Белоруссии сотрудников телеканала. В Telegram-канале «Дождя» появилась информация о задержании двух корреспондентов и оператора, как утверждается, «люди в штатском и в масках положили их на асфальт и увели в неизвестном направлении». Также представитель штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико Мария Колесникова рассказала «Дождю», что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице. В квартире, которую журналисты снимали в Минске, прошел обыск. В понедельник утром журналисты вернулись в Москву, им запрещен въезд в Белоруссию сроком на пять лет, сообщил Дзядко.

«Туда (в Белоруссию) приехали журналисты «Дождя», не аккредитовались, сами затеяли своего рода провокации. Правильно их выставили оттуда», — заявил Mpravda.com Зюганов.

Ранее Союз журналистов России потребовал от Минска объяснить причины задержания журналистов «Дождя» и назвать их местонахождение. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что местонахождение задержанных журналистов установлено, посольство России в Белоруссии подключилось к разрешению ситуации, журналистам оказывают консульскую помощь. Захарова отметила, что журналистов задержали из-за отсутствия аккредитации. Как сообщал ранее Дзядко, «Дождь» 15 июня запрашивал аккредитацию на работу в Белоруссии, но не получил ответ.

Позже СЖР напомнил о недопустимости репрессий против журналистов и сообщил, что активную помощь в возвращении задержанных сотрудников «Дождя» оказало посольство РФ в Белоруссии.

Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, нескольких человек доставили в больницу.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей.