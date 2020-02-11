СПОРТ

НХЛ: «Тампа» одолела «Коламбус», Кучеров сделал дубль

08:06 11/02/2020

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме переиграли «Коламбус Блю Джекетс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1, передает «МИР 24».

Отметим, что победу «молниям» принес российский форвард, который забросил сразу две шайбы (3-я и 61-я минуты), у «Блю Джекетс» отличился датчанин Оливер Бьеркстранд (24).

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев записал на свой счет голевую передачу.

После этого поединка «Тампа» набрала 77 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, у «Коламбуса» 70 баллов, он идет на на «Востоке» шестым.

Напомним, на прошлой неделе «Тампа» на своей площадке переиграла «Питтсбург».



