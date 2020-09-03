В ночь на четверг по московскому времени за океаном прошел шестой матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ ), в котором «Колорадо Эвеланш» переиграл «Даллас Старз» 4:1 и сравнял счет в противостоянии до четырех побед.

В составе победителей по одной шайбе забросили Кейл Макар, Микко Рантанен, Натан Маккиннон, а также российский защитник Никита Задоров с передачи соотечественника Владислава Наместникова.

Автором единственной шайбы «Старз» стал Миро Хейсканен, а ассистентом выступили Денис Гурьянов, на счету которого теперь 14 очков (8 шайб + 6 передач) в плей-офф. Ворота «Далласа» защищал Антон Худобин, сделавший 20 сейвов.

"It's a one-one hockey game, oh!" 🎶 — Nikita Zadorov (@zadorov61) #StanleyCup 🇺🇸: https://t.co/2O9kX6sZgk @NHLonNBCSports

🇨🇦: https://t.co/eVCyWTbCNm @Sportsnet pic.twitter.com/KGQhFiByH8 — NHL (@NHL) September 3, 2020

Эта победа позволила «Колорадо» сравнять счет в серии — 3-3. Решающая игра пройдет 4 сентября. Победитель сыграет в финале Западной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг», ранее выбившей из сетки «Бостон Брюинз» (4-1).

Напомним, что сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной — в Торонто.