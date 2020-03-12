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НХЛ приостановила сезон из-за угрозы коронавируса

22:15 12/03/2020

Американская национальна хоккейная лига (НХЛ) приостановила текущий сезон из-за коронавируса. Организаторы считают, что неуместно проводить матчи под угрозой болезни, передает «Интерфакс».

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что после консультаций с экспертами и созыва телефонной конференции Совета управляющих НХЛ решила приостановить сезон 2019-2020, начиная с сегодняшних игр. Беттмен подчеркнул, что организаторы стараются следовать рекомендациям медиков, местных властей и не принимать поспешных мер.

Беттмен также рассказал, что НХЛ делит много помещений с НБА, поэтому администрация хоккейной лиги беспокоится, что кто-то из игроков может заболеть. «Продолжать игры в такое время становится неуместно», – подчеркнул он.

В рамках НХЛ оставалось провести 189 матчей, 10 из них были запланированы на сегодня. Регулярный сезон должен был завершиться 4 апреля, а плей-офф – Кубок Стэнли – стартовать 6 апреля.

Напомним, Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила сезон из-за заболевших коронавирусом игроков. Болезнь подтвердилась у центрового «Юты» Руди Гобера. На карантин также ушел мадридский «Реал». Как отмечается, у одного баскетболиста «Реала»обнаружили вирус, но его имя при этом не раскрывается.



