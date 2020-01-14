Информация о том, что азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов, который является мужем певицы Анны Нетребко, отказался выступать на одной сцене с армянской артисткой Рузан Манташян, не соответствует действительности. Об этом сообщает портал Forumopera.

Отмечается, что источником информации было агентство Massis Opera, которое представляет оперных певцов на международном уровне. Подчеркивается, что Эйвазов «никогда не выражал ни малейшего замечания по этому вопросу».

«Должно быть, это недоразумение», — говорится в сообщении.

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