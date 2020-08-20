Монахинь захваченного схимонахом Сергием Среднеуральского женского монастыря перевели в другие обители, чтобы избавить их от «разрушительного влияния» лишенного сана священника. Он оказался в центре скандала в апреле из-за своих заявлений о том, что коронавирус — это «псевдопандемия». Несмотря на запрет РПЦ он продолжает вести службы.

Монахинь Среднеуральского женского монастыря, который был захвачен опальным схиигуменом Сергием (Николаем Романовым), перевели в другие обители. Такое решение принял митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл из-за совершения в обители «кощунственных богослужений», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Екатеринбургской епархии.

Как подчеркнули в епархии, послушницам и монахиням монастыря «необходимо избавиться от разрушительного влияния схимонаха Сергия, отравляющего доверчивые души расколом, и вернуться к монашескому деланию там, где действительно совершается монашеская жизнь».

Представители РПЦ также указали на опасность для духовного состояния находящихся там насельниц, поскольку на территории монастыря царит «крайне нездоровая духовная атмосфера».

В пресс-службе отметили, что священникам, которые сослужат схимонаху, надлежит отправиться в мужские монастыри. Церковный суд Екатеринбургской епархии не стал лишать сана этих священников, сообщил ТАСС секретарь епархиального совета игумен Вениамин (Райников).

«Сергий — инициатор конфликта, а они [священники] ведомые, у суда нет уверенности, что если бы Сергий не занял такую антицерковную позицию, то священники бы это сделали без него. Мы стараемся максимально сохранить им будущее в церкви и не повредить, оставаясь в рамках канонического права», — подчеркнул он.

Представитель Среднеуральского женского монастыря Всеволод Могучев от лица схимонаха Сергия записал видеообращение, в котором объявил «боевую тревогу» из-за «разгона» монастыря, призвав всех сторонников встать на защиту обители.

«Представители монастыря занимают непоследовательную позицию, игнорируя, к примеру, указы явиться на церковный суд и остро реагируя на этот указ [о переводе]. Это не репрессивный указ, наоборот, мы даем [монахиням и монахам] возможность к исправлению — открываем монастыри для них, где они могут быть монахами. Им дали возможность вернуться из этого безумия к нормальной жизни», — подчеркнул Могучев.

Информация о захвате женского монастыря «Спорительницы хлебов» появилась 16 июня. Отец Сергий начал вести службы, несмотря на запрет в служении за публичное отрицание коронавируса. Позже Сергия лишили сана — церковный суд признал его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре скандала после того, как в своих проповедях начал утверждать, что COVID-19 — это «псевдопандемия», а россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы».

Из-за таких высказываний церковный суд лишил его сана.

Его также оштрафовали на 90 тыс. рублей по административному делу о распространении недостоверной информации. Кроме того, в рамках дела по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» он получил штраф на 18 тыс. рублей.

Как отметили в епархии, все таинства, если их совершит Сергий после запрета в служении, будут незаконными и недействительными. Единственная законная настоятельница обители — игумения Варвара (Крыгина), которая покинула ее из-за несогласия с Сергием.

Екатеринбургская епархия напомнила, что Романов своевольно удерживает монастырь и должен его покинуть. Как заявил митрополит Екатеринбургской и Верхотурский Кирилл, все участвовавшие в служениях Романова своими действиями отлучили себя от церкви. Вернуться в нее возможно только «через открытое отвержение прежнего своего заблуждения».

В июне в обители, где по сей день проводит служения Сергий, произошла драка с участием насельников и съемочной группы журналистки Ксении Собчак. После этого инцидента опальный священник редко появляется на публике. Журналистов в монастырь не пускают.

В августе детский омбудсмен в Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что в хосписе женского монастыря в связи с болезнью умерла 15-летняя девочка.

Следователи не нашли повреждений, которые указывали бы на криминальный характер смерти. По словам лишенного сана схимонаха Сергия, у девочки был рак головного мозга.