Во время судебного процесса часто требуется привлечение экспертов, которые могут дать обоснованное, подтвержденное знаниями и лабораторными исследованиями мнение по вопросу технического или другого характера. Судье, чтобы вынести вердикт, требуется человек со специальными знаниями. Суть судебной экспертизы в том, что специалист, не принимавший участия в деле, исследует материалы и дает заключение, которое оценивает суд. Судебную экспертизу назначает суд. Есть список организаций и лабораторий, которые имеют право ее проводить, получили лицензию от государства на эту деятельность. Параллельно существует независимая экспертиза для суда. Она проходит не в государственных учреждениях. Ее результаты учитываются судом, если проведение экспертизы в государственном учреждении невозможно.

Особенности

Отношение к результатам независимой экспертизы несколько предвзятое. Судьи могут принять во внимание ее результаты, а могут их отклонить. В ряде случаев независимую экспертизу делают по решение суда, потому что государственные лаборатории не имеют оснащения, позволяющего им провести исследования.

Чаще всего независимую экспертизу проводят по инициативе ответчика. Он заинтересован в том, чтобы его оправдали, так как в противном случае ему грозит выплата компенсации и возмещение убытков.

Истец или ответчик могут обратиться к независимой экспертизе за проведением оценки, а уже потом, на основании заключения эксперта, подать иск в суд. Кто был инициатором экспертиза, тот и оплачивает ее. Впоследствии, если суд примет решение в его пользу, эти деньги можно будет взыскать с противоположной стороны конфликта. В любом случае для проведения экспертизы необходимо заключение специалиста, которое выдается на основании изучения документов и осмотра объекта.

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