Как искусственный интеллект ускоряет лечение, сколько стоит создать нейросеть для анализа флюорографии и кто доставит телемедицину в отдаленную деревню. Об этих и других трендах — в обзоре профильной прессы с 15 по 30 июля 2020 года

Аналитика: в 2020 году российское производство медикаментов выросло на 36,8%

В июне 2020 года рост производства медикаментов и медицинских материалов в России составил 36,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно отчету Росстата, общая стоимость продукции фармкомпаний составила 38,12 млрд руб. За год выпуск препаратов вырос на 68%, а производство сложного медицинского оборудования — на 85,2%.

Экспорт: резидент ОЭЗ «Дубна» начал поставлять приборы индийским фармкомпаниям

Компания МЛТ с июля 2020 года поставляет в Индию оборудование для окраски диагностических препаратов. В ОЭЗ «Дубна» разработчик создал программируемые автоматы. С их помощью готовятся составы для микроскопии в гематологии, микробиологии, цитологии и гистологии. Оборудование производит сложное контрастное окрашивание препаратов для выявления заболеваний на ранней стадии.

Розница: Минздрав РФ предлагает новую классификацию аптек

В проекте приказа Министерства здравоохранения предлагается разделить фармацевтическую розницу на самостоятельные аптеки и аптеки, которые являются подразделением медицинской организации. С 2021 года могут появиться производственные аптеки «с правом изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов». Еще один предложенный проектом вид аптечной организации — «аптека индивидуального предпринимателя». Такой формат позволит открывать точки продажи лекарственных средств в сельской местности, куда не идут сетевые ретейлеры, считают авторы законопроекта.

Инвестиции: в систему поддержки принятия врачебных решений вложили 130 млн руб.

Компания «К-Скай» привлекла 130 млн руб. инвестиций на развитие системы Webiomed. Разработка резидента «Сколково» анализирует данные пациента, выявляет риски заболеваний и прогнозирует вероятность развития опасных для жизни патологий, например атеросклероза или осложнений при нарушениях сердечного ритма. На основе аналитики программа формирует рекомендации по работе с пациентом. Ранее проект Webiomed стал первой системой с применением технологий искусственного интеллекта, которую зарегистрировал Росздравнадзор.

Технологии: Сбербанк займется созданием медицинских приложений

Новая компания ООО «Сбермедии» будет разрабатывать сервисы на основе искусственного интеллекта для работы с медицинской документацией. Новый актив Сбербанка развернет полный цикл создания медицинских приложений. Новая компания намерена создать единый рынок для решений на основе искусственного интеллекта в области медицины.

Технологии: в Москве искусственный интеллект за 45 млн руб. анализирует флюорограммы

Калужская компания «Медицинские скрининг системы» внедрила собственную разработку в московских отделениях лучевой диагностики. Проект стоимостью 45 млн руб. создан для оптимизации работы врачей. Нейросеть «Цельс» ранжирует данные флюорографии и маммографии таким образом, чтобы врач в первую очередь работал с пациентами, у которых на снимках есть явная патология.

Телемедицина: «Почта России» организует в Свердловской области онлайн-консультации врачей

«Почта России» запустила проект в области телемедицины на труднодоступных территориях Свердловской области. Почтальоны будут доставлять пациенту планшет, на котором предустановлено приложение для онлайн-консультаций. К системе телемедицинских приемов подключены 92 клиники региона.

COVID-19: Россия официально завершила испытания вакцины

Минобороны и Центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи завершили фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса. 20 июля вторую группу добровольцев выписали из госпиталя. По результатам анализов, у всех 20 участников клинических испытаний после вакцинации выработался иммунный ответ. Препарат проходит процедуру госрегистрации.

COVID-19: США закупают вакцину Pfizer и BioNTech на $1,95 млрд

Правительство США заключило контракт с Pfizer и BioNTech на 100 млн доз вакцины от коронавируса общей стоимостью $1,95 млрд. Поставки начнутся после завершения стадии клинических испытаний, предположительно в начале 2021 года. По оценке Pfizer и BioNTech, к концу 2021 года будет произведено более 1,2 млрд доз BNT162. О готовности вывести на американский рынок свои вакцины заявляют также AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna и Merck. На начало июля ни один из препаратов не был зарегистрирован.

COVID-19: американские ученые отрицают влияние группы крови на тяжесть заболевания

Медики Массачусетской клиники опровергли связь группы крови пациента с риском летального исхода от коронавирусной инфекции. Вывод сделан на основе изучения историй болезни 7,5 тыс. пациентов. При этом в статистике прослеживается некоторая связь только с самим риском заболевания. Пациенты с группами крови В (III) и АВ (IV) заражались коронавирусом чаще других.