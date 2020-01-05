СПОРТ

Нейрохирург рассказал о состоянии Михаэля Шумахера

10:41 05/01/2020

Перенесший шесть лет назад тяжелую травму головы семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер сегодня мало похож на себя прежнего. Такое мнение высказал нейрохирург Никола Аччарри, пишет motorsport.com.

«Мы должны представить себе человека, очень сильно отличающегося от того, которого мы помним», – заявил Аччарри.

По его мнению, 51-летний Шумахер нуждается в сильной команде физиотерапевтов, которые могли бы нейтрализовать последствия длительного пребывания в неподвижности – мышечной атрофии, поражения сухожилий и остеопороза.

«Это очень деликатная ситуация, которая в случаях менее экономически удачных часто приводит к раннему концу, потому что могут возникнуть необратимые последствия», – считает специалист.

Осенью 2019 года стало известно, что Шумахер был доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа, где ему предстояла операция по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань.

Напомним, Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму в декабре 2013 года. Он упал во время катания на горных лыжах, ударился головой о камень и на несколько месяцев впал в кому.



