И сделал это дважды.

В Испании обсуждают неумелые попытки реставратора восстановить картину с изображением юной Мадонны. Частный коллекционер заплатил за работу €1200, а взамен получил два детских рисунка, пишет Stern.

Речь идет о ценной копии алтарной картины «Мадонна Иммакулата», написанной Бартоломе Эстебан Мурильо в 1660 году. Первая попытка реставрации закончилась неудачно. После восстановительных работ лицо Мадонны стало яйцевидным. Владелец копии дал мастеру второй шанс, но и он был с треском провален. В этот раз Мадонне поправили черты лица и пропорции. Однако полотно все еще напоминало рисунок школьника.

Отвечая на вопросы СМИ, владелец копии заявил, что не удивлен полученному результату. Теперь уже другому мастеру придется исправлять ошибки своего предшественника.

«Мадонна Иммакулата» – это картина, на которой богородица изображена юной девочкой. Оригинал содержится в Национальном музее Прадо.