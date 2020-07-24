Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что стратегия «деоккупации» Крыма уже разработана ведомством, но документ пока не предают огласке.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил СМИ о разработке экспертами ведомства стратегии «деоккупации» Крыма, в частности, стратегией является «игра вдолгую», которая подразумевает постоянный контроль за режимами санкционного давления и готовность государственных институтов принять Крым обратно, «когда этот момент наступит».

«Мы разработали документ «Стратегия деоккупации Крыма», он не является публичным на данный момент, потому что мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба. И это лишь только часть большой стратегии деоккупации. И мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить», – сказала Джапарова в эфире украинского телеканала «Дом».

Она сообщила, что МИД Украины планирует создать международную коммуникационную площадку по вопросам Крыма.

В эфире радио Sputnik народный депутат Украины V-VII созывов, украинский политик Владимир Олейник прокомментировал планы Киева.

«Есть такой анекдот: «Почему Джо называют неуловимым, его не могут поймать? Нет. Потому что его никто не ловит». Когда мы слышим от украинских властей о том, что есть какой-то новый план, то это означает только одно: никакого плана нет. Просто ребята блефуют. Есть один план, который принят мировым сообществом – это Минские соглашения. Дорожная карта, которая расписана по пунктам. Ее они и собираются переписать. Поэтому мы и наблюдаем со стороны Киева какие-то манипуляции – мол, у них есть какой-то план, которого в природе не существует. Президент Украины Владимир Зеленский попадает в глупую ситуацию – с ним уже европейцы не хотят разговаривать», – считает Владимир Олейник.

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