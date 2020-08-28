Журналист Александр Невзоров объявил в Instagram конкурс на лучший логотип города «Расчленинграда».

Невзоров заявил, что ему поступило множество дизайнерских работ, из которых он не в состоянии выбрать лучшую.

«Естественно, тяжесть выбора я собираюсь переложить на вас», — обратился журналист к подписчикам.

По словам Невзорова, примерно 90% из увиденных им логотипов он считает «превосходными».

«Как выяснилось, вдохновлять дизайнеров опасно. Хулиганская тема «Расчленинграда» для значков и футболок их так воодушевила, что теперь мы имеем множество офигительных эскизов», — написал он.

Вероятно, переименование Санкт-Петербурга в «Расчленинград» Александром Невзоровым связано с громкими преступлениями, совершенными в городе в последнее время.

Как сообщал «Рамблер», осенью 2019 года в Петербурге арестовали историка Олега Соколова по подозрению в убийстве и расчленении его сожительницы, аспирантки Анастасии Ещенко. Летом 2020 года в квартире рэпера Энди Картрайта были обнаружены части его расчлененного тела, хранящиеся в холодильнике. В убийстве рэпера обвинили его супругу Марину Кохал.