

По словам невролога из Loyola Medicine (США), могут потребоваться значительные изменения в существующих стандартах для лечения пациентов с острым инсультом во время пандемии коронавируса COVID-19, чтобы сохранить ресурсы здравоохранения, ограничить распространение заболеваний и обеспечить оптимальный уход.

«Врачи наблюдают рост числа пациентов с коронавирусом COVID-19, страдающих от инсульта и сосудистых осложнений. COVID-19 может увеличить риск инсульта в результате нескольких механизмов, включая усиление воспалительного ответа, усиление склонности к свертыванию крови и повреждение внутренних слоев кровеносных сосудов» , — говорит Хосе Биллер, доктор медицинских наук, председатель неврологии в Медицинском центре Университета Лойола, профессор Медицинской школы Чикагского университета.

Рекомендации по лечению инсульта во время пандемии коронавируса

Пациенты или близкие должны продолжать звонить 911, чтобы сообщить об инсульте.

В дополнение к стандартному распределению, персонал службы неотложной медицинской помощи должен обследовать пациентов по телефону на наличие признаков коронавируса.

В отделении неотложной помощи пациенты должны пройти обследование на наличие COVID-19 до обследования группой по инсульту.

Все пациенты должны носить маску.

Больницы должны назначать изолированные отделения для лечения инсульта. Пациенты, получающие внутривенный химический тромболизис.

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