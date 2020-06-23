Животное скоро вернется к хозяевам.

В Польше поезд уступил дорогу псу, чтобы тот неспеша закончил свою прогулку по железнодорожным путям, пишет Fakt.

История произошла на железнодорожной станции в Гданьске. Мирно прогуливающегося по путям пса сняли камеры видеонаблюдения. Машинисту передали, что перед поездом идет собака. Поезд остановили, вместе с ним на какое-то время остановился и четвероногий. Как только он подошел чуть ближе к платформе, один из пассажиров отогнал пса с путей, и тот убежал в лес.

Позднее Поморская городская железная дорога опубликовала видео с собакой у себя в фейсбуке. Под постом одна из местных жительниц написала, что пса нашли уже на другой станции и доставили его в приют, откуда собаку заберут домой ее хозяева.