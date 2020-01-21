Невестка Никиты Хрущева Галина Шумова скончалась в Москве на 86-м году жизни, передает телеканал РЕН ТВ во вторник, 21 января.

Шумова была женой Сергея Хрущева — сына Никиты Хрущева.

Она скончалась в квартире на Ломоносовском проспекте, о смерти женщины в полицию 18 января сообщил ее внук Дмитрий Хрущев — правнук Никиты Хрущева.

Правоохранительные органы не обнаружили признаков насильственной смерти на теле покойной.

Никита Хрущев — советский государственный деятель. С 7 сентября 1953 года по 14 октября 1964 года — первый секретарь ЦК КПСС.