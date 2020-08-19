Бывший участник «Дома-2» Антон Шоки поделился с подписчиками радостной новостью – его невеста Александра беременна! Молодой человек разместил небольшое видео из кабинета УЗИ. Антон ровно месяц назад сделал девушке предложение руки и сердца, на которое она ответила согласием. Антон рассказал, что уже полгода находится в отношениях с этой девушкой и безгранично счастлив, что она согласилась выйти за него замуж.



На экране монитора с ультразвукового исследования видно, что срок совсем небольшой. Антон рассмотрел, что у малыша видны ручки, ножки, а похож он больше на мальчика. Будущий отец очень трепетно относится к положению своей избранницы и старается всячески её оберегать.



С будущей супругой Антон познакомился на «Фейсбуке» в сообществе русских, которые проживают в Сент-Луисе. Парень рассказал, что счастлив в отношениях с Александрой уже около полугода. Работает его будущая невеста в одной медицинской страховой компании на должности управляющей.