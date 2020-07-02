Берни Экклстоун, бывший босс «Формулы-1», отойдя от дел три года назад, стал наслаждаться жизнью на ранчо под Сан-Паулу, на родине своей третьей жены. И донаслаждался так, что в 89 лет стал отцом в четвертый раз. Эта новость затмила скандал, в который на этой неделе угодил Экклстоун: стал он героем заголовков из-за неосторожных высказываний по поводу популярной нынче в мире темы расизма.

Бывший босс «Формулы-1» Берни Экклстоун — неоднозначная, но невероятно завораживающая фигура. Нет, не потому, что в 89 лет стал отцом, и даже не потому, что больше 40 лет назад сделал гонки элитным, дорогим и гламурным видом спорта (хотя и поэтому тоже). Просто Экклстоун умеет видеть мир со всех сторон, пытается глубоко его понять, не боится об этом говорить, а еще он просто любит жизнь.

Экс-супремо снова стал героем заголовков в последнюю неделю. Он дал интервью CNN, где сказал, что Льюис Хэмилтон, шестикратный чемпион «Формулы-1», — особенный парень, и то, что он сейчас делает для темнокожих людей во всем мире, просто прекрасно, потому что к публичным людям прислушиваются. Сказал, что тему расизма нужно поднимать в школе и она очень важная. Сказал, что громить памятники — нехорошо и что лучше бы привели детей к этим памятникам и рассказали, кому и почему они воздвигнуты, рассказали бы, что эти люди сделали хорошего, а в чем были не правы. Но все услышали только слова Экклстоуна о том, что «темнокожие подчас оказываются большими расистами, чем белые».

В итоге Хэмилтон оказался «разочарован» и назвал заявление человека, который сделал «Формулу» той, что позволяет тому же Льюису требовать новый контракт на 40 млн евро в год, «невежественным». «Теперь я понял, что в нашем спорте ничего не делали с проявлениями расизма, с которыми я сталкивался на протяжении своей карьеры. Если человек, десятилетиями возглавлявший спорт, не понимает глубоко укоренившихся проблем, то какого понимания мы ждем от других?» — написал Хэмилтон в своем Инстаграме.

Возможно, Экклстоун действительно не понимает, потому что говорит: «Я вообще не задумываюсь, какого цвета кожа у Хэмилтона, для меня он просто Льюис». Может, не видит проблемы, потому что просто не различает людей по цвету кожи?

Но нынешние боссы «Формулы-1» моментально отстранились от Экклстоуна, сообщив, что должность почетного председателя, на которую Берни отправили, поглотив компанию владельца гонок, уже не принадлежит Берни — срок истек в январе 2020 года. По слухам, даже обсуждался вопрос, как не пускать бывшего босса на гонки.

«Надо же! Я и не знал, что у этой должности есть срок, — посмеялся Экклстоун, — они мне этого не сказали три года назад. Не пускать меня на гонки? Ну пусть попробуют». Человеку, который отказался от рыцарского звания, потому что не считает, что все, что он делал, он делал исключительно на благо страны, титулы не важны. Хотя в некоторых источниках сказано, что наоборот, политическая элита Британии не поддержала его кандидатуру из-за неоднозначной биографии — были в жизни Экклстоуна и налоговые претензии, и подкуп, и судебные разбирательства. А когда его предложили произвести в командоры Ордена Британской империи — самого младшего в системе британских орденов, тогда уж он действительно отказался.

Впрочем, сейчас 89-летнему Берни действительно не до титулов. В таком почетном возрасте он стал обладателем самого главного титула в жизни: четырежды отец. 1 июля его 44-летняя жена Фабиана родила ему сына — мальчика назвали Эйсом.

Шесть лет назад Берни рассказывал, что Фабиана очень хочет ребенка: «Но мне почти 84 года. Представьте, малышу будет шесть, а из школы его придет забирать 90-летний отец. Нельзя так поступать с детьми». Но желанию любимой женщины грешно сопротивляться. И вот, уже вырастив трех дочерей от предыдущих браков, старшей из которых 65 лет, а младшей — 31, Экклстоун теперь готовится к тому, что забирать сына из школы будет уже 96-летний отец.

«Наследие? У меня его нет. Я исчезну и буду забыт через несколько месяцев, как и большинство людей. Никто не помнит ушедших, жизнь продолжается. Появляются новые люди и новые идеи», — несколько лет назад скромничал Берни Экклстоун. Только вот дети, внуки и даже уже родившиеся правнуки наверняка с этим не согласятся. А «Формула-1» уже меняется и будет продолжать меняться, и спустя еще 40 лет повзрослевший Эйс, возможно, увидит гонки совсем другими. Но Фабиана надеется, что к ним он не будет иметь никакого отношения.

СПРАВКА «»

История знает очень много знаменитостей, ставших отцами в «пенсионном» возрасте. И среди российских вип-персон их немало: Олег Табаков (в 71), Александр Градский (в 64), Эммануил Виторган (в 78 и в 79!). Мик Джаггер «рожал» в 73, да что там Джаггер, в конце концов, современная медицина творит чудеса — в 73 года становился отцом и Чарли Чаплин.

А, например, отец Хулио Иглесиаса и дед Энрике, Хулил Иглесиас-старший стал отцом сначала в 88, а потом готовился увидеть еще одного своего ребенка в 90 лет, но до рождения его не дожил.

Но рекордсменом в 2010 году стал обычный житель Индии Рамджит Раджав. У него родился сын в 94 года, причем его жене на тот момент было 54. Спустя два года пара произвела на свет еще одного ребенка.