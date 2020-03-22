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Англичанин заразился коронавирусом во время проведенного с любовницей в Италии отпуска. Его жена думала, что супруг уехал в командировку в пределах страны. Но COVID-19 спутал карты. Мужчина долго не решался обратиться к врачам, но пришлось. Инфицированный попросил медиков не рассказывать его жене об измене.

Богатый и высокопоставленный мужчина действительно оказался заражен коронавирусом, сообщает издание Daily Star. Неверный муж отказался называть врачам имя любовницы, несмотря на то, что она тоже могла быть заражена смертельным вирусом.

Жена пациента считает, что он мог заразиться коронавирусом во время командировки от кого-то в Великобритании. Женщина свято верит, что супруг был в командировке в пределах страны. Она последовала рекомендации властей и самоизолировалась в их доме на севере Англии.

«Случай этого пациента был бы смешным, если бы все не было так серьезно. Он думал, что у него есть идеальное алиби, но не учел ситуацию с коронавирусом. Мужчина рад, что успел прилететь домой до закрытия авиасообщения — это потребовало бы дополнительных объяснений. Он в панике, но больше — по поводу того, что его измена раскроется, чем из-за состояния здоровья», — сообщил источник местных СМИ.

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