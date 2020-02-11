Смех ведущей ГТРК «Камчатка» во время репортажа об индексации размера льгот для населения мог быть вбросом, пранком или неудачной шуткой. Об этом журналист Владимир Соловьев заявил «Ура.ру».

На днях, как сообщал «Рамблер», СМИ распространили видео, на котором ведущая ГТРК «Камчатка» рассмеялась, произнося текст репортажа об индексации с февраля набора социальных услуг, который входит в состав льгот для населения.

Она сообщила, что набор соцуслуг подорожал до чуть более чем 1,5 тысячи рублей, около 900 рублей из них можно потратить на лекарства, 137 рублей — на путевку в санаторий, остальное — на проезд к месту лечения за границей и обратно. Произнеся последнее, журналистка засмеялась и выразила облегчение от того, что это запись, а не прямой эфир.

«Я не знаю, что это было. Неудачная шутка, пранк, вброс…» — заявил Владимир Соловьев.

По словам журналиста, он сразу подумал, что текст, который произнесла ведущая ГТРК «Камчатка», не может быть правдой. Он объяснил это тем, что никогда не слышал, чтобы государство выделяло деньги на международный проезд.

При этом Соловьев назвал руководство ВГТРК профессионалами, которые уважают зрителей и сотрудников. Также журналист не вспомнил случая, чтобы ранее из холдинга увольняли за подобное, и выразил уверенность, что в ВГТРК проведут проверку и сделают соответствующие выводы.

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