Стриминговый сервис Netflix составил рейтинг самых популярных собственных фильмов на основе данных о количестве просмотров за первые четыре недели после выхода, сообщает Bloombreg.

На первом месте оказался боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом (99 миллионов просмотров), на втором – «Птичий короб» с Сандрой Буллок (89 миллионов), на третьем – «Правосудие Спенсера» с Марком Уолбергом (85 миллионов).

Один просмотр в системе подсчетов Netflix означает, что пользователь включил фильм хотя бы на две минуты.

В десятку самых популярных также вошли «Призрачная шестерка» (83 миллиона), «Загадочное убийство» (73 миллиона), «Ирландец» (64 миллиона), «Тройная граница» (63 миллиона), «Не та девушка» (59 миллионов), «Платформа» (56 миллионов) и «Идеальное свидание» (48 миллионов).

Все эти ленты были выпущены за последние три года, а основная часть – за последние 12 месяцев. Поскольку с начала 2019 года у Netflix прибавилось 43,6 миллиона подписчиков, каждый новый релиз потенциально имеет шансы на большее количество зрителей, чем его предшественники.