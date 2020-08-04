Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил главе Совета национальной безопасности Меиру Бен-Шабату выяснить через спецкоординатора ООН по ближневосточному мирному процессу Николая Младенова, чем Израиль может помочь Ливану.

Ранее стало известно, что министр обороны и сменный премьер-министр Бени Ганц и глава МИД Габи Ашкенази предложили через международные каналы медицинскую гуманитарную помощь правительству Ливана после мощного взрыва в порту.

«После одобрения гуманитарной медицинской помощи главой правительства Биньямином Нетаньяху он поручил главе Совета Национальной безопасности Меиру Бен-Шабату поговорить со спецпосланником ООН Младеновым, чтобы выяснить, что ещё Израиль может сделать для Ливана», — говорится в официальном аккаунте главы правительства в Twitter.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным минздрава, пострадали свыше 3 тысяч человек, погибли более 50. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД заявили, что точную причину взрыва еще только предстоит выяснить.

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