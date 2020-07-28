Движение «Хезболлах» должно понимать, что израильская армия готова к любому сценарию и сделает все, чтобы защитить себя, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

«У меня сложилось впечатление, что ЦАХАЛ хорошо подготовлен к любому возможному сценарию. Мы продолжаем действовать, чтобы помешать иранскому военному присутствию в нашем регионе. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить себя, и я предлагаю «Хезболлах» принять этот простой факт во внимание. Израиль готов к любому сценарию», — приводит канцелярия заявление премьер-министра, которое он сделал после утренней оценки безопасности северных районов на следующий день после «военного инцидента» на границе.

Израильская армия в понедельник заявила, что израильские военные предотвратили попытку проникновения «террористов» на свою территорию, данных о пострадавших с израильской стороны нет.

«Вчерашняя операция была важна, она предотвратила вторжение на нашу территорию. Все, что происходит сейчас, является результатом попытки закрепиться в военном плане в нашем регионе со стороны Ирана и его сателлитов в Ливане. Насрулла (лидер «Хезболлах» — ред.) служит этим иранским интересам за счет ливанского государства», — сказал Нетаньяху утром во вторник.

В заявлении шиитского движения «Хезболлах» отмечается, что их бойцы не совершали пока никакого нападения и не участвовали ни в каких боестолкновениях на своих южных границах. В понедельник вечером движение «Хезболлах» также распространило официальное заявление, в котором пообещало ответить Израилю за убийство ее бойца при ударе на юге Сирии 20 июля.