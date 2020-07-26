Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Ирану не позволят создать военную базу на северной границе Израиля, и назвал Ливан и Сирию ответственными за любые атаки на Израиль с их территории.

«Мы не позволим Ирану создать военную базу на нашей северной границе. Ливан и Сирия несут ответственность за любую атаку с их территории против Израиля… Мы не можем подорвать нашу безопасность, мы не можем позволить им угрожать нашим гражданам… Армия обороны Израиля готова ответить на любую угрозу», — заявил Нетаньяху.

Ранее сообщалось о переброске Израилем дополнительных пехотных сил к северной границе после сообщений арабских СМИ о гибели бойца ливанского движения «Хезболла» в результате удара ВВС Израиля по югу Дамаска в понедельник. Армия Израиля отказалась комментировать Mpravda.com сообщения о том, что ПВО Сирии отразили израильскую атаку в небе над своей столицей.

Затем стало известно, что израильская армия усиливает меры безопасности вдоль северной границы. Кроме того, сообщалось, что поменяются маршруты движения гражданского и военного транспорта. Некоторые дороги в ряде населенных пунктов будут перекрыты, вместо них откроют альтернативные.

В пятницу днем на границе Израиля и Сирии прогремели взрывы, были повреждены здание и автомобиль на израильской территории. В ответ израильские вертолеты атаковали объекты сирийской армии на юге Сирии.