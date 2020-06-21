Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран во лжи в отношении международного сообщества, чтобы иметь возможность создать ядерное оружие, и отметил, что теперь это ясно и МАГАТЭ.

«Иран продолжает лгать международному сообществу, чтобы получить ядерное оружие. Сегодня даже МАГАТЭ понимает это», — заявил Нетаньяху в ходе заседания кабинета министров, добавив, что отчёт МАГАТЭ «говорит сам за себя».

Глава правительства отметил, что «эти организации понимают теперь то, что Израиль заявлял уже годы».

В пятницу Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к Ирану предоставить доступ к двум площадкам, которые хочет посетить агентство, из-за предполагаемой незарегистрированной деятельности там. Россия и Китай голосовали против. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади заявил, что Тегеран отвергает резолюцию МАГАТЭ, поскольку она основана на безосновательных утверждениях.